The Voice Kids, team Ricchi e Poveri: Vincenzo, Ginevra, Lorena (Di sabato 11 marzo 2023) I finalisti di The Voice Kids nel team dei Ricchi e Poveri: scopriamo chi sono Vincenzo, Ginevra e Lorena, che hanno scelto il gruppo. Le new entry di questa edizione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Eurovision 2023, la finale in onda su Rai1. Superfavorita la Svezia La Norvegia sarà rappresentata da Alessandra Mele, savonese di Cesano sul Neva, trasferitasi nel paese materno dopo gli studi: si era fatta notare con un passaggio fugace in The voice of Norway.

Serata finale per 'The Voice Kids' Superospite Mr. Rain, dopo il successo di Sanremo C'è grande attesa per la finale di "The Voice Kids", la versione del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai "coach" - Loredana Bertè, Gigi D'Alessio.

The Voice Kids: anticipazioni, finalisti e ospiti della finale, 11 marzo Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni.