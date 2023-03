THE VOICE KIDS: CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL TALENT SHOW DI RAI1? (Di sabato 11 marzo 2023) C’è grande attesa per la finale di “The VOICE KIDS”, la versione del TALENT SHOW condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al TALENTo delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni, che andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Super-ospite DELLA serata Mr.Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la finale, i “coach” avranno a disposizione una squadra composta da tre concorrenti ciascuno. Loredana Bertè schiererà ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 marzo 2023) C’è grande attesa per la finale di “The”, la versione delcondotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai “coach” – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata alo delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni, che andrà in onda sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Super-ospiteserata Mr.Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara. Per la finale, i “coach” avranno a disposizione una squadra composta da tre concorrenti ciascuno. Loredana Bertè schiererà ...

