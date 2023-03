Testimonianze e prospettive dopo la pandemia | l’esperienza dell’ospedale Niguarda di Milano

(Di sabato 11 marzo 2023) ROMA – In occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, giovedì 16 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge l’incontro “”. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Interventi introduttivi del vice presidente Giorgio Mulè, del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, del Comandante Comando operativo vertice interforze Stato maggiore della Difesa, già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo (foto), dell’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, del Direttore generale Asst Grande ospedale metropolitanodi, Marco Bosio. Durante l’incontro, proiezione del video “Emergenza Covid:case history”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web ...

ROMA – In occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, giovedì 16 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge l'incontro ...