Test MotoGp a Portimao; Bagnaia il più veloce nel primo giorno (Di sabato 11 marzo 2023) Il campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagnaia, è stato è il più veloce nella prima giornata di Test a Portimao, dove tra due settimane comincerà il mondiale di motociclismo. Il pilota della ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Il campione del mondo della, Francesco, è stato è il piùnella prima giornata di, dove tra due settimane comincerà il mondiale di motociclismo. Il pilota della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? ?????????????? ??` ???? ??????` ???????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???? ???????? ?? ???????????????? I TEMPI ? - sportli26181512 : Bagnaia dopo i test MotoGP: 'Ducati nuova al 90%, al lavoro per arrivare a 100': Le parole di un soddisfatto Pecco… - sportli26181512 : Marc Marquez dopo i test MotoGP a Portimao: 'Siamo lontani'. VIDEO: 'La mattina non è andata male, mi sentivo abbas… - sportli26181512 : Quartararo dopo i test MotoGP a Portimao: 'Non mi sento bene sulla moto'. VIDEO: Quartararo scuote la testa al term… - thelastcornerit : Bagnaia al top nel Day 1 dei test a Portimao - -