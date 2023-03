Terza stagione per Lol: ma lo show ha smesso di colpire nel segno (Di sabato 11 marzo 2023) Nuovi comici di sfidano a suon di battute nei nuovi episodi di LOL, lo show di Amazon in cui è proibito ridere. La miscela funziona ma la serie non convince come si sperava Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Nuovi comici di sfidano a suon di battute nei nuovi episodi di LOL, lodi Amazon in cui è proibito ridere. La miscela funziona ma la serie non convince come si sperava

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tachiflueoki : RT @calftcurls: comunque non si parla abbastanza di questa scena, l’esatto momento di transizione tra il carmine della seconda stagione e i… - viaggimentali_ : RT @dreamingtom_: Carmela è stata la rivelazione di questa terza stagione LEI SI MERITA TUTTO L’AMORE E IL BENE DI QUESTO MONDO CARMELA TI… - rebellevague : Stando a quanto riporta il web le riprese della terza stagione di Young Royals cominceranno questo mese. - MiSonrisaEsLali : RT @SelGomezIT: ???? | Questa domenica si terranno gli Oscar e a quanto pare ci sarà l’anteprima della terza stagione di Only Murders In The… - devilscft : RT @calftcurls: comunque non si parla abbastanza di questa scena, l’esatto momento di transizione tra il carmine della seconda stagione e i… -