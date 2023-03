Terrorismo | Meloni ricorda la strage jihadista di Madrid | “L’attenzione non deve mai calare”

(Di sabato 11 marzo 2023) In occasione della Giornata europea delle vittime del, che si celebra l’11 marzo, il premier Giorgiaribadisce l’impegno per «scongiurare ogni possibile minaccia e garantire la sicurezza dei nostri cittadini», rafforzando «ogni strumento utile, a partire dalla cooperazione internazionale». Il messaggio diper la Giornata europea vittime del«Oggi – hato– si celebra la Giornata europea in ricordo delle vittime del. L’11 marzo 2004, a, 10 zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su 4 treni locali nell’ora di punta causando unaimmane: 191 morti e oltre duemila feriti. L’attentato, compiuto da una cellulae tra i più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: GOVERNO - Meloni: 'Terrorismo? Mai abbassare la guardia, massimo impegno da parte nostra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GOVERNO - Meloni: 'Terrorismo? Mai abbassare la guardia, massimo impegno da parte nostra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GOVERNO - Meloni: 'Terrorismo? Mai abbassare la guardia, massimo impegno da parte nostra' - napolimagazine : GOVERNO - Meloni: 'Terrorismo? Mai abbassare la guardia, massimo impegno da parte nostra' - apetrazzuolo : GOVERNO - Meloni: 'Terrorismo? Mai abbassare la guardia, massimo impegno da parte nostra' -

Nella Giornata europea in ricordo delle vittime del, il presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricordato quando "l'11 marzo 2004, a Madrid, dieci zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su quattro treni locali nell'ora di ...... Willy Brandt, Bruno Kreisky rese l'Europa sostenitrice dell'Olp, fino al silenzio sule ... L'Italia dinamica diforse sa che per affrontare un futuro ormai incerto per tutti, segnato ...La sfida delinternazionale si è allontanata, ma al suo posto a rendere inquieti i sonni ... ma quello è un caso a parte) arriva a sessant'anni: la presidente del consiglio(43 anni), ...

Meloni: “Massimo impegno nel contrasto del terrorismo, l’attenzione non deve mai calare” Agenzia Nova

Sul terrorismo il premier Meloni garantisce che "il governo italiano conferma il suo massimo impegno". "L'attenzione non deve mai calare ed è fondamentale - sottolinea il presidente del Consiglio ...In Italia, ha aggiunto, la premier Giorgia Meloni ha capito «la natura del conflitto» e che «flirtare con la Federazione Russa è estremamente pericoloso. Soggetti come Berlusconi o Salvini dimostrano ...