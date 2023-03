Terremoto oggi in Calabria, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Cosenza (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 11.58 a 2 km dal comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Terremoto è avvenuto a una profondità di 83 km. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Unadi3.8 è stata registrata alle 11.58 a 2 km dal comune di San Donato di Ninea, indi. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ilè avvenuto a una profondità di 83 km.

