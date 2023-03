Terremoto in Umbria, si valuta l’ipotesi dello stato di emergenza (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue il lento ritorno alla normalità per la popolazione di Umbertide, il comune in provincia di Perugia epicentro del Terremoto registratosi giovedì in Umbria. Secondo i dati comunicati dalla Regione sono 145 le persone che hanno dormito fuori casa tra venerdì e sabato, la stragrande maggioranza a causa delle condizioni di inagibilità delle loro abitazioni. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue il lento ritorno alla normalità per la popolazione di Umbertide, il comune in provincia di Perugia epicentro delregistratosi giovedì in. Secondo i dati comunicati dalla Regione sono 145 le persone che hanno dormito fuori casa tra venerdì e sabato, la stragrande maggioranza a causa delle condizioni di inagibilità delle loro abitazioni. ... TAG24.

rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - TgrRaiUmbria : Viaggio tra gli sfollati nella palestra di Sant'Orfeto dopo la seconda notte fuori casa #IoSeguoTgr #terremoto #umbertid… - TgrRaiUmbria : Squadre dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile ispezionano uno per uno gli edifici nelle zone più colpite. Molti hanno…