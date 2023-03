Terremoto in Umbria, si fa la contra dei danni a Pierantonio (Di sabato 11 marzo 2023) . Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza degli edifici Continuano le operazioni dei vigili del fuoco per sopralluoghi tecnici e verifiche di stabilità su edifici dopo le scosse di Terremoto che due giorni fa hanno interessato il territorio della provincia di Perugia. Novanta gli interventi effettuati nelle prime ore, a cui hanno fatto seguito nuovi sopralluoghi nei quali sono stati riscontrati per la maggior parte danni alle strutture, microlesioni e sono state rimosse alcune parti pericolanti da edifici. Al momento nelle zone di Umbertide, Cenerente e Pierantonio operano diverse squadre dei vigili del fuoco con il rinforzo di 31 unità, mentre da ieri sera alle ore 20 è stato disposto il raddoppio dei turni per il Comando di Perugia. Il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco ha disposto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 marzo 2023) . Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza degli edifici Continuano le operazioni dei vigili del fuoco per sopralluoghi tecnici e verifiche di stabilità su edifici dopo le scosse diche due giorni fa hanno interessato il territorio della provincia di Perugia. Novanta gli interventi effettuati nelle prime ore, a cui hanno fatto seguito nuovi sopralluoghi nei quali sono stati risti per la maggior partealle strutture, microlesioni e sono state rimosse alcune parti pericolanti da edifici. Al momento nelle zone di Umbertide, Cenerente eoperano diverse squadre dei vigili del fuoco con il rinforzo di 31 unità, mentre da ieri sera alle ore 20 è stato disposto il raddoppio dei turni per il Comando di Perugia. Il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco ha disposto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - MarcoFIORelly : RT @TerrinoniL: Terremoto in Umbria, ecco cosa sappiamo della faglia Alto Tiberina - MarcoFIORelly : RT @SkyTG24: Decine di edifici inagibili in alta Umbria dopo il terremoto -