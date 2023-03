Ternana-Napoli e il derby di Verona infiammano la 20ª giornata. Lazio a caccia della sesta vittoria di fila (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà un turno fondamentale per la corsa verso la Serie A. Il grande equilibrio che ha caratterizzato finora il campionato, soprattutto nella parte alta della classifica, potrebbe essere spazzato via dal doppio scontro diretto che animerà la 20ª giornata. I riflettori saranno puntati su Ternana-Napoli e sul derby H&D Chievo Women-Hellas Verona, che sono le quattro dirette inseguitrici della Lazio capolista e del Cittadella, attualmente secondo a meno tre dalla vetta. Il gruppetto di fuggitive potrebbe quindi perdere qualche sua protagonista. Lo sa bene la Lazio, intenzionata ad approfittare del confronto tra le rivali per centrare la sesta vittoria consecutiva, mettere la freccia e accelerare verso ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà un turno fondamentale per la corsa verso la Serie A. Il grande equilibrio che ha caratterizzato finora il campionato, soprattutto nella parte altaclassifica, potrebbe essere spazzato via dal doppio scontro diretto che animerà la 20ª giornata. I riflettori saranno puntati sue sulH&D Chievo Women-Hellas, che sono le quattro dirette inseguitricicapolista e del Citta, attualmente secondo a meno tre dalla vetta. Il gruppetto di fuggitive potrebbe quindi perdere qualche sua protagonista. Lo sa bene la, intenzionata ad approfittare del confronto tra le rivali per centrare laconsecutiva, mettere la freccia e accelerare verso ...

