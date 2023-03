Tennis | Wta Indian Wells | Giorgi sconfitta in rimonta da Pegula | esce al 2° turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Los Angeles, 11 mar. -(Adnkronos) - Semaforo rosso per Camilanel secondodel torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari) in California. La 31enne di Macerata, numero 46 del mondo, cede per 3-6, 6-1, 6-2, in un'ora e 53 minuti di partita, alla statunitense Jessica, numero 3 del ranking e del seeding.