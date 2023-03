Tennis, WTA Indian Wells 2023: avanzano Sabalenka, Pegula e Gauff, Teichmann vince il derby con Bencic (Di sabato 11 marzo 2023) Si sono delineati i primi ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. Buona la prima per la campionessa degli Australian Open, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha battuto agevolmente all’esordio la russa Evgeniya Rodina con il punteggio di 6-2 6-0. La testa di serie numero due del seeding affronterà ora l’ucraina Lesia Tsurenko, che ha superato in rimonta la croata Donna Vekic con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. Si ferma il cammino di Camila Giorgi, battuta dall’americana Jessica Pegula, numero tre del seeding. La marchigiana fa sperare nel primo set, vinto molto bene per 6-3, poi crolla nel secondo subendo un 6-1. Anche nel terzo il copione non cambia e l’americana domina con un perentorio 6-2. Tra le prime teste di serie cominciano bene anche Cori Gauff e Maria Sakkari. L’americana ha sconfitto la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Si sono delineati i primi ottavi di finale del WTA 1000 di. Buona la prima per la campionessa degli Australian Open, la bielorussa Aryna, che ha battuto agevolmente all’esordio la russa Evgeniya Rodina con il punteggio di 6-2 6-0. La testa di serie numero due del seeding affronterà ora l’ucraina Lesia Tsurenko, che ha superato in rimonta la croata Donna Vekic con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. Si ferma il cammino di Camila Giorgi, battuta dall’americana Jessica, numero tre del seeding. La marchigiana fa sperare nel primo set, vinto molto bene per 6-3, poi crolla nel secondo subendo un 6-1. Anche nel terzo il copione non cambia e l’americana domina con un perentorio 6-2. Tra le prime teste di serie cominciano bene anche Corie Maria Sakkari. L’americana ha sconfitto la ...

