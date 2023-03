Tennis | momento nero di Berrettini | l’Azzurro eliminato dagli Indian Wells

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo l’eliminazione nell’Atp di Acapulco Matteoincassa un’altra delusione. Perde con il numero 103 al mondo ed esce. Aveva recuperato dall’ennesimo infortunio, rientrando all’Atp di Acapulco, ma poi abbandonando per questo stop. Nella competizione in corso in Florida, dove oggi sarà il turno di Musetti e Sinner, Matteo è stato sconfitto per mano di Tano Daniel con il punteggio di 6-7(5) 6-0 3-6: “Mi sono sentito con alti e bassi, lui ha trovato una partita molto buona. – ha detto, ai microfoni di Ubi– Le condizioni erano molto pesanti, facevo fatica a fare gioco, a spingere. Quando mi sono liberato mentalmente ho giocato meglio, ma mi aspettavo di iniziare il terzo con un’energia un po’ diversa, non sono stato bravo abbastanza a stargli ...

Niente riscatto per il tennista capitolino battuto sul cemento californiano dal giapponese Taro Daniel, 103esimo nel ranking Atp. L'atleta marchigiana si arrende invece a Pegula: vince il primo set, m ...chiudendo 6-3 in 2 ore e 41 minuti complessivi di gioco. Matteo ha mostrato qualche progresso, ma non è ancora sufficiente per mostrare in maniera continuativa il suo tennis.