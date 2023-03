Tennis, Matteo Berrettini: “Ho avuto alti e bassi, Daniel ha trovato una partita molto buona. Mi allenerò e giocherò a Miami” (Di sabato 11 marzo 2023) C’è parecchia delusione nelle parole di Matteo Berrettini dopo la sconfitta all’esordio (in sede di secondo turno) in quel di Indian Wells contro il giapponese Taro Daniel. Momento difficile per il romano, tra infortuni e questa giornata no da 50 errori gratuiti. Il tutto, peraltro, con un giocatore che non è esattamente tra quelli che lui gradisce particolarmente, dato che il nipponico spesso gli ha regalato sorprese di vario genere nelle gioie e nei rimpianti. Queste le parole del numero 3 d’Italia ai microfoni di UbiTennis: “Mi sono sentito con alti e bassi, lui ha trovato una partita molto buona. Le condizioni erano molto pesanti oggi, facevo fatica a fare gioco, a spingere. Quando mi sono liberato ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) C’è parecchia delusione nelle parole didopo la sconfitta all’esordio (in sede di secondo turno) in quel di Indian Wells contro il giapponese Taro. Momento difficile per il romano, tra infortuni e questa giornata no da 50 errori gratuiti. Il tutto, peraltro, con un giocatore che non è esattamente tra quelli che lui gradisce particolarmente, dato che il nipponico spesso gli ha regalato sorprese di vario genere nelle gioie e nei rimpianti. Queste le parole del numero 3 d’Italia ai microfoni di Ubi: “Mi sono sentito con, lui hauna. Le condizioni eranopesanti oggi, facevo fatica a fare gioco, a spingere. Quando mi sono liberato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Matteo Berrettini eliminato dal giapponese Taro Daniel all'esordio nel torneo di Indian Wells (7-6, 0-6, 6… - OA_Sport : Tennis: le parole (e l'amarezza) di Matteo Berrettini dopo l'immediata uscita di scena a Indian Wells - SportFramesit : ?? Indian Wells: stop per Berrettini e Giorgi Matteo cede in tre set a Daniel 7-6 0-6 6-3, Camila si fa rimontare da… - flip2728 : @SuperTennisTv GIORGI PERDE ANCORA E NON VA OLTRE IL 2 TURNO NEI TORNEI CHE CONTANO NON SIAMO A MERIDA FUORI ANCH… - federtennis : ?? Indian Wells: stop per Berrettini e Giorgi Matteo cede in tre set a Daniel 7-6 0-6 6-3, Camila si fa rimontare da… -