Tennis, Camila Giorgi: "Forse ho esagerato, dopo il primo set ho iniziato a fare troppi errori. Ora subito a Miami"

Camila Giorgi esce con una certa amarezza da Indian Wells, dopo aver mostrato una palese differenza di livello tra il set d'apertura e i secondi due. Ad approfittarne l'americana Jessica Pegula: per la numero 3 del mondo sarà terzo turno in terra californiana. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'azzurra a UbiTennis: "Forse ho esagerato, non so, Forse ho incrociato troppo". E prosegue: "Bellissimo primo set. Poi ho iniziato a fare troppi errori. È una partita che è andata così; peccato perché avevo giocato un set molto, molto solido, anzi di altissimo livello. Bisogna continuare a lavorare affinché non sia un set così bensì due".

