Tennis | Atp Indian Wells | Berrettini eliminato al 2° turno

(Di sabato 11 marzo 2023) Los Angeles, 11 mar. -(Adnkronos) - Matteoesce di scena al secondodel torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari) in California. Il romano, numero 23 del mondo e 20 del seeding, cede al giapponese Taro Daniel, numero 103 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 0-6, 6-3 dopo due ore e venti minuti. Nonostante concluda il match con più del doppio dei vincenti, 35 a 15, e il triplo dei punti diretti al servizio, 27 a 9,finisce per pagare, oltre ai gratuiti, la percentuale più bassa di prime in campo (55% contro 59%) e di punti vinti con la seconda di servizio (44% contro 58%).

Il campione in carica degli Indian Wells Taylor Fritz è pronto a fare il proprio debutto in California nel secondo turno del torneo che lo vedrà sfidare il talentuoso Ben Shelton nel derby ...Lehecka 6 - 4 6 - 2 Poteva essere una partita interessante quella tra Andrey Rublev e la stella delceco Jiri Lehecka; invece è stato un assolo del russo. Il primo set è deciso da un unico ...Il russo batte in 2 set Nakashima, il greco cede a sorpresa all'australiano INDIAN WELLS (USA) - Debutto con vittoria per Daniil Medvedev al secondo turno del BNP Paribas Open", primoMasters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il tennista russo, quinta testa di serie, ha battuto lo statunitense ...

