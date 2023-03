Sydney Sweeney lancia la sua linea di costumi (Di sabato 11 marzo 2023) Una collezione per sentirsi «la versione più sexy e romantica di se stessi». È quello che promette Sydney Sweeney, attrice diventata famosa per il suo ruolo nel teen drama Euphoria, con la sua nuova linea in collaborazione con Frankies Bikinis. «Love Letters by Sydney Sweeney» si ispira a una romantica estate italiana con una palette di colori delicata e raffinati dettagli in pizzo e perline. Tra i capi presentati in una campagna fotografica che vede la stessa Sweeney protagonista, anche un costume intero (simile a quello indossato dal suo personaggio Cassie nella seconda stagione di Euphoria) decorato dall’impronta delle labbra dell’attrice. Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Una collezione per sentirsi «la versione più sexy e romantica di se stessi». È quello che promette, attrice diventata famosa per il suo ruolo nel teen drama Euphoria, con la sua nuovain collaborazione con Frankies Bikinis. «Love Letters by» si ispira a una romantica estate italiana con una palette di colori delicata e raffinati dettagli in pizzo e perline. Tra i capi presentati in una campagna fotografica che vede la stessaprotagonista, anche un costume intero (simile a quello indossato dal suo personaggio Cassie nella seconda stagione di Euphoria) decorato dall’impronta delle labbra dell’attrice.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JMCLuigi : @levitwelve2 AHAHHSHSHSHAHA abbiamo la passione per Sydney Sweeney tutto qui, già pensi male - glowyyxy : RT @CHl4RA: Oggi mi sento come le tette di Sydney Sweeney, continuamente costrette ad un reggiseno troppo piccolo e che vorrebbero solo sc… - _TorixSpring_ : RT @CHl4RA: Oggi mi sento come le tette di Sydney Sweeney, continuamente costrette ad un reggiseno troppo piccolo e che vorrebbero solo sc… - daniyungbludd : raga stasera in piscina ho recuperato la lezione di nuoto di giovedì, ero in corsia con una tipa + altri due, a fin… - daniyungbludd : raga stasera in piscina ho recuperato la lezione di nuoto di giovedì, ero in corsia con una tipa + altri due, a fin… -