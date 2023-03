(Di sabato 11 marzo 2023) Le norme del governo vanno contro la direttiva Ue: non sono valide. Le concessioni scadono il 31 dicembre, non possono essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trilly153 : Svolta sui balneari Il Consiglio di Stato annulla la proroga Decreto bocciato - Cronaca - infoitinterno : Svolta sui balneari Il Consiglio di Stato annulla la proroga Decreto bocciato - infoitinterno : Meloni, svolta sui migranti. Sallusti alla sinistra: 'Crudele anche questo?' - TeleConsiglio : Nuovi elementi sui casi più controversi e irrisolti della cronaca nera, la svolta nelle indagini, le novità: insomm… - UILDMnazionale : Diritti delle donne con e senza disabilità: serve una svolta reale e concreta. Al lavoro per il Terzo Manifesto sui… -

Le norme del governo vanno contro la direttiva Ue: non sono valide. Le concessioni scadono il 31 dicembre, non possono essere ...... ora trova una famiglia e una casa grazie a un postsocial diventato virale. Teatro della ... Qualche giorno fa, a sorpresa, la. Sembrava uno dei tanti post su Facebook, dove il rifugio ...... del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attivitàdall'impresa". La procedura ... "possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decretiflussi emanati nel ...

Svolta sui balneari Il Consiglio di Stato annulla la proroga Decreto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Gubbio è tornato ieri in città nel tardo pomeriggio, dopo aver passato l’intera settimana in ritiro presso l’Elite Hotel di Cascia. L’ultima seduta di allenamento si è svolta ieri mattina, con la c ...Le norme del governo vanno contro la direttiva Ue: non sono valide. Le concessioni scadono il 31 dicembre, non possono essere rinviate ...