Superman | Legacy | confermate le voci di James Gunn alla regia del nuovo film DC?

(Di sabato 11 marzo 2023) Il noto fumettista Tom King sembrerebbe aver confermato che James Gunn darà il via al nuovo DC Universe nel 2025. Superman: Legacy è senza ombra di dubbio il film più atteso dai fan dei fumetti perchè darà il via al nuovo DC Universe e vedrà un altro attore, si presume molto più giovane dei precedenti, vestire i panni dell'uomo d'acciaio. A scriverlo ci penserà James Gunn che, a sorpresa, potrebbe anche dirigerlo. Le voci si erano già diffuse nei mesi scorsi e sembrerebbero essere state confermate dal fumettista Tom King che, in una recente intervista, ha dichiarato che sarà proprio lui.

Il noto fumettista Tom King sembrerebbe aver confermato James Gunn alla regia di Superman: Legacy, film che darà il via al nuovo DC Universe nel 2025.Il celebre sceneggiatore di fumetti, chiamato da James Gunn per sviluppare il DCU, potrebbe aver svelato l'identità del regista di Superman: Legacy.