Superenalotto e lotterie | le vincite record in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 marzo 2023) Quando si sente parlare die concorsi vari si fantastica sempre e si inizia a viaggiare con la mente pensando a come potrebbe cambiare la nostra vita se fossimo noi ad aggiudicarci certe somme stellari. Inil mondo del gioco è molto vasto, si va dai cari vecchi gratta e vinci dei bar alle sale fisiche o virtuali, passando quindi attraverso le attrazioni più tecnologiche come il bingo digitale online. In tanti non tentano nemmeno la fortuna ritenendo che sia praticamente impossibile festeggiare, ma negli anni sono stati frantumatidiche hanno fatto inevitabilmente far parlare di sé. Nel 2017, a Mestrino, i quasi 94 milioni di euro piovuti dal cielo con ilsembravano già tantissimi, eppure si trattava di quella che ad oggi è ...