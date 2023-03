Sunak e la stretta britannica: "Noi duri ma giusti: i migranti non possono continuare a morire in mare" (Di sabato 11 marzo 2023) In un'intervista a Repubblica, il premier del Regno Unito respinge le accuse contro la proposta di legge che prevede il divieto di richiesta d'asilo e la deportazione in Ruanda per chi arriva con i barconi: "Non è etico continuare così, chi arriva illegalmente prosciuga le nostre risorse" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 marzo 2023) In un'intervista a Repubblica, il premier del Regno Unito respinge le accuse contro la proposta di legge che prevede il divieto di richiesta d'asilo e la deportazione in Ruanda per chi arriva con i barconi: "Non è eticocosì, chi arriva illegalmente prosciuga le nostre risorse"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santapazienza99 : RT @_GrayDorian: Mentre l'Italia è in balia di trafficanti e scafisti, Sunak e Macron annunciano un accordo per contrastare l'immigrazione… - RitaBartolomei : RT @RaiNews: Il primo ministro britannico #Sunak e il presidente francese #Macron hanno concluso la conferenza stampa dopo il vertice all'E… - roberta_fasani : RT @_GrayDorian: Mentre l'Italia è in balia di trafficanti e scafisti, Sunak e Macron annunciano un accordo per contrastare l'immigrazione… - RevenantMirko : RT @_GrayDorian: Mentre l'Italia è in balia di trafficanti e scafisti, Sunak e Macron annunciano un accordo per contrastare l'immigrazione… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Stretta sui clandestini del premier Sunak. Chi non diritto a chiedere di restare sarà bandito a vita dal Regno Unito e… -