Sulla spiaggia di Santa Marinella spunta un pesce porcospino, specie aliena e pericolosa (Di sabato 11 marzo 2023) Segnalato da un pescatore, il grosso pesce era spiaggiato sul litorale: forse è stato liberato da un acquario privato, o forse è l'ennesimo segnale del cambiamento climatico Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) Segnalato da un pescatore, il grossoerato sul litorale: forse è stato liberato da un acquario privato, o forse è l'ennesimo segnale del cambiamento climatico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : La tragedia di Cutro. Una piccola bara bianca arriva sulla spiaggia dove il mare ha restituito ancora un corpo senz… - rubio_chef : '#Piantedosi non poteva fare di più, cercheremo gli scafisti in tutto il mondo'. @GiorgiaMeloni ma falla finita. An… - simofons : Il governo è vicino agli abitanti di Cutro “che devono subire scene raccapriccianti come quella di vedere bambini m… - andrea13293742 : @lg_marangon Lo voglio vedere, A LUI, sulla spiaggia a dire “tu si… tu no… “ come un p.r. fuori la porta di una dis… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA Tremano le borse di tutto il mondo Usa, crolla la banca della Silicon Valley LA… -