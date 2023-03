Sul delicato confine tra Israele e Libano: così la Folgore opera nella missione Unifil (Di sabato 11 marzo 2023) L'intervista al generale Roberto Vergori, attualmente comandante del settore ovest nel contesto della Blue Line, la linea che separa i due Paesi Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) L'intervista al generale Roberto Vergori, attualmente comandante del settore ovest nel contesto della Blue Line, la linea che separa i due Paesi

