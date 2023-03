Sui migranti restiamo “italiani brava gente”. Ma se perdiamo la pietas tradiamo noi stessi (Di sabato 11 marzo 2023) La paura delle città dominate da altre etnie e culture è naturale, ma non deve calpestare secoli di storia. Dalla lezione di Terenzio alla scoperta dei «neuroni specchio», il Paese ricordi l’empatia verso chi soffre Leggi su lastampa (Di sabato 11 marzo 2023) La paura delle città dominate da altre etnie e culture è naturale, ma non deve calpestare secoli di storia. Dalla lezione di Terenzio alla scoperta dei «neuroni specchio», il Paese ricordi l’empatia verso chi soffre

