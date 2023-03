Successo diplomatico della Cina, Iran e Arabia Saudita riprendono le relazioni dopo 7 anni. Usa ed Israele spiazzate (Di sabato 11 marzo 2023) Grosso colpo diplomatico della Cina che riesce a far stringere la mano a Iran ed Arabia Saudita, potenze storicamente rivali del Medioriente. Ieri l’Arabia Saudita ha confermato di aver raggiunto con la mediazione di Pechino un accordo con l’Iran che consentirà la ripresa dei rapporti bilaterali tra Riad e Teheran. Le riunioni per definire l’intesa si sono svolte nella capitale cinese dallo scorso 6 marzo. Nel comunicato diffuso da Riad si ringraziano anche i governi di Iraq e Oman per aver contribuito, dal 2020, a facilitare incontri tra rappresentanti Iraniani e sauditi. La Cina sostiene Arabia Saudita e Iran “nei progressi decisivi e nell’impegno a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Grosso colpoche riesce a far stringere la mano aed, potenze storicamente rivali del Medioriente. Ieri l’ha confermato di aver raggiunto con la mediazione di Pechino un accordo con l’che consentirà la ripresa dei rapporti bilaterali tra Riad e Teheran. Le riunioni per definire l’intesa si sono svolte nella capitale cinese dallo scorso 6 marzo. Nel comunicato diffuso da Riad si ringraziano anche i governi di Iraq e Oman per aver contribuito, dal 2020, a facilitare incontri tra rappresentantiiani e sauditi. Lasostiene“nei progressi decisivi e nell’impegno a ...

