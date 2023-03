Su Cutro fuori la verità, le opposizioni scendono in piazza. La maggioranza insiste con lo scaricabarile. E scatena l’ira di M5S e Pd (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la passerella, finita con tanto di contestazione, e un decreto migranti che scarica tutte le colpe sugli scafisti, non accennano a diminuire le polemiche. Proprio oggi, infatti, gli abitanti del crotonese scenderanno in piazza con una manifestazione nazionale a difesa dei diritti dei migranti. Un corteo a cui prenderanno parte le opposizioni che chiedono la verità al Governo sulla strage di Cutro costata la vita a 73 naufraghi. Da M5S al Pd, passando per Alleanza verdi e sinistra e per il Terzo polo, tutti concordano sull’inadeguatezza delle destre nel gestire un fenomeno complesso come quello dei flussi di migranti. E lo diranno oggi scendendo in piazza a Cutro. Come scrive su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte, la Meloni si è dimostrata “arrogante e offensiva” ma soprattutto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la passerella, finita con tanto di contestazione, e un decreto migranti che scarica tutte le colpe sugli scafisti, non accennano a diminuire le polemiche. Proprio oggi, infatti, gli abitanti del crotonese scenderanno incon una manifestazione nazionale a difesa dei diritti dei migranti. Un corteo a cui prenderanno parte leche chiedono laal Governo sulla strage dicostata la vita a 73 naufraghi. Da M5S al Pd, passando per Alleanza verdi e sinistra e per il Terzo polo, tutti concordano sull’inadeguatezza delle destre nel gestire un fenomeno complesso come quello dei flussi di migranti. E lo diranno oggi scendendo in. Come scrive su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte, la Meloni si è dimostrata “arrogante e offensiva” ma soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Mi sembra che questo naufragio abbia tirato fuori il peggio e il meglio di questo Paese. ‘Morite a casa vostra sen… - domercoli : #Cutro ha messo in evidente difficoltà il governo. Comunicazione fuori controllo e decisioni all’apparenza improvvi… - Melinda_67 : RT @manginobrioches: C'era un dentro e un fuori, a #Cutro, il dentro dei burocrati, il fuori della protesta dei peluches. Il fuori del mare… - Lorellastelle : RT @LaNotiziaTweet: Su Cutro fuori la verità, le opposizioni scendono in piazza. La maggioranza insiste con lo scaricabarile. E scatena l’i… - AdrianaSpappa : RT @vitalbaa: Decreto Cutro pubblicato in GU. Non fanno riferimento alla base giuridica che consente allo Stato di perseguire il reato fuor… -

Su Cutro fuori la verità, le opposizioni scendono in piazza. La ... LA NOTIZIA La spiaggia di Steccato di Cutro - Reuters Fuori dal PalaMilone, sono scese d’intensità le proteste ... Oggi sulla spiaggia di Steccato di Cutro, si ritroveranno sigle sindacali, ong, enti umanitari e cittadini per testimoniare solidarietà e ... “Mio cugino disperso a Cutro, abbiamo aspettato Meloni ma non è venuta”: il racconto di Alidad Shiri Alidad Shiri ha cercato per giorni suo cugino Atiqullah a Cutro, poi ha aspettato che fosse ritrovato, ma al momento è ancora tra i dispersi ... Fuori dal PalaMilone, sono scese d’intensità le proteste ... Oggi sulla spiaggia di Steccato di Cutro, si ritroveranno sigle sindacali, ong, enti umanitari e cittadini per testimoniare solidarietà e ...Alidad Shiri ha cercato per giorni suo cugino Atiqullah a Cutro, poi ha aspettato che fosse ritrovato, ma al momento è ancora tra i dispersi ...