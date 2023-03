Strano a dirsi, nessuno di loro ha poi fatto un lavoro a partita iva (Di sabato 11 marzo 2023) E che non ce li porti i pargoli di sangue hollywoodiano sul red carpet degli Oscar. Così da fargli aumentare il senso del privilegio tra folla che urla e reporter che chiedono «cosa vuoi fare da grande?» (una gara tra falegnami e insegnanti stipendiati dallo Stato). Certo che ce li porti. È successo in passato e succederà ancora, anche se oggi non sono più i “figli dei vip”, sono i “nepo babies” – dove nepo sta per nepotism. Formula dispregiativa-chic che raccoglie tutti i fortunati che, insomma, hanno avuto un pochettino la strada libera, e Steven Spielberg invitato a cena. I figli delle star sul red carpet degli Oscar: i nepo babies guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 marzo 2023) E che non ce li porti i pargoli di sangue hollywoodiano sul red carpet degli Oscar. Così da fargli aumentare il senso del privilegio tra folla che urla e reporter che chiedono «cosa vuoi fare da grande?» (una gara tra falegnami e insegnanti stipendiati dallo Stato). Certo che ce li porti. È successo in passato e succederà ancora, anche se oggi non sono più i “figli dei vip”, sono i “nepo babies” – dove nepo sta per nepotism. Formula dispregiativa-chic che raccoglie tutti i fortunati che, insomma, hanno avuto un pochettino la strada libera, e Steven Spielberg invitato a cena. I figli delle star sul red carpet degli Oscar: i nepo babies guarda le foto ...

