Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Stramaccioni avvisa il Napoli: “Atalanta avversario ideale per un motivo” -

Andrealancia un avviso all'Inter: le dichiarazioni dell'ex tecnico nerazzurro alla squadra di Inzaghi Andrea, al Gazzettino Veneto, ha così parlato della situazione in casa Inter. LE PAROLE - "Una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che debba vincerla, ...Andrealancia un avviso all'Inter: le dichiarazioni dell'ex tecnico nerazzurro alla squadra di Inzaghi Andrea, al Gazzettino Veneto, ha così parlato della situazione in casa Inter. LE PAROLE - "Una responsabilità importante considerando che lo scudetto ormai è andato. Non dico che debba vincerla, ...

Stramaccioni avverte il Napoli: "L'Atalanta non ti fa giocare" Spazio Napoli

Andrea Stramaccioni lancia un avviso all’Inter: le dichiarazioni dell’ex tecnico nerazzurro alla squadra di Inzaghi Andrea Stramaccioni, al Gazzettino Veneto, ha così parlato della situazione in casa ...