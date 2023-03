Strage di migranti a Cutro | Michel Ue | “Dramma sia richiamo a soluzioni rapide ed efficaci”

(Di sabato 11 marzo 2023) È Charlesquale presidente del Consiglio a fare le veci dell’Ue nell’esprimere il cordoglio per la tragedia di, in cui sono morte 74 persone. Il diplomatico belga ha risposto personalmente alla lettera inviata da Giorgia Meloni e dall’Italia lo scorso 28 febbraio, due giorni dopo il naufragio, e a cui aveva ... TAG24.

Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - Tg3web : L'intervento della Guardia costiera ha evitato una nuova strage al largo di Lampedusa. Venti persone sono state sal… Cutro: strage di Stato! Alla manifestazione nazionale non solo per commemorare ma per denunciare che esistono precise r… Quando il dito indica i morti in mare lo stolto sorride per il 'Globo Terracqueo'.

Migranti, la diretta - Segnalato barcone alla deriva in arrivo dalla Libia. Cutro, 75esima vittima. Oggi il corteo ... Il Fatto Quotidiano

E' stata trovata la 75ma vittima del naufragio del barcone di migranti nel mare di Steccato di Cutro dove è in corso la manifestazione con corteo "Fermare la strage subito" promossa da Rete Asilo. Si ...È stato individuato in mare aperto da una motovedetta della Guardia costiera CUTRO È stata trovata la 75ma vittima del naufragio del barcone di migranti nel mare di Steccato di Cutro dove è in corso ...