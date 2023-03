Strage di Cutro | recuperato il corpo di una bambina | è la 74esuma vittima del naufragio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ?? Oggi saremo a #Cutro per portare solidarietà alle vittime della strage, vicinanza ai loro cari, dissenso alle pol… - il_cappellini : A Cutro il governo mette in scena l'impostura ideologica sui 'trafficanti' per rimuovere le responsabilità politich… - repubblica : Cutro, è sempre più strage di bambini. Ritrovato il corpo di una piccola di 5 anni, è la 74esima vittima. Nuovi sos… - LoryDowney7 : RT @Franz215072382: Eccoli Salvini e Meloni la sera dopo il consiglio dei ministri di #Cutro che portano solidarietà ai familiari della str… - sissiisissi2 : RT @repubblica: Strage di Cutro, trovato il corpo della 74esima vittima, una bimba. Polemiche per il party di Salvini, l'amarezza dei paren… -

(Crotone) - È ladei bambini quella che si è consumata il 26 febbraio a, in provincia di Crotone. A poche ore dalla manifestazione "Fermiamo lasubito!" il mar Jonio ha ...Parole dure d ell'ex senatrice ed ex commissaria Ue Emma Bonino . "Per la precisione il Consiglio dei ministri a, sul luogo della, non ha messo piede. E a Crotone, il governo ha preso misure sui migranti che sono solo uno spot . È stato un gesto tardivo, in cui non c'è traccia di umanità. Né c'è ...Una posizione estremamente pericolosa con il mare così grosso perché avvicinandosi a terra potrebbe urtare una secca come avvenuto a. Non sono dunque ancora tutti in salvo i 1800 migranti, 1300 ...

A Cutro con le vittime della strage Il Manifesto

La strage di #Cutro non è stato un incidente imprevedibile. È solo l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare. Le persone che partono dalla Turchia, dalla ...Dubbi sulla ricostruzione del Governo Meloni del naufragio di Cutro, che sembra fare acqua da tutte le parti, e le accuse a Frontex ...