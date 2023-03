Stop alle recensioni false e alla pubblicità nascosta degli influencer. Sanzioni maggiorate se ci si rivolge ai minori (Di sabato 11 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto per attuare la Direttiva UE 2019/2161, per rafforzare la protezione dei consumatori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto per attuare la Direttiva UE 2019/2161, per rafforzare la protezione dei consumatori. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Il Blocco Navale funziona! Sbarchi +194%. Oltre allo Stop alle Commissioni Bancarie, allo Stop alle Trivelle, allo… - matteosalvinimi : Una battuta del grande Pieraccioni che dovrebbe far riflettere molti. La battaglia che stiamo portando avanti come… - ultimora_pol : Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che n… - orizzontescuola : Stop alle recensioni false e alla pubblicità nascosta degli influencer. Sanzioni maggiorate se ci si rivolge ai min… - Marisab79879802 : RT @GIGGIONAPOLI: Caprarica cosa voleva dire ? Forse stava per dire che gli ucraini hanno diritto alle armi per difendersi dall'aggressore… -