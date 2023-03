Stipendio marzo 2023, cedolino visibile su NoiPA. Accredito giovedì 23 (Di sabato 11 marzo 2023) Stipendio docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno: il cedolino della mensilità di marzo comincia ad essere visibile su NoiPA, ma l'Accredito sarà - come di consueto - il 23. Devono ancora attendere invece i supplenti brevi mentre il Ministro Valditara ha comunicato che è in fase di conclusione il processo per l'ultima tranche di arretrati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023)docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno: ildella mensilità dicomincia ad esseresu, ma l'sarà - come di consueto - il 23. Devono ancora attendere invece i supplenti brevi mentre il Ministro Valditara ha comunicato che è in fase di conclusione il processo per l'ultima tranche di arretrati. L'articolo .

