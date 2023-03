(Di sabato 11 marzo 2023) ROMA – Un sorso di estateracchiuso in una bottiglia dal design moderno, fresco e raffinato: ecco riassunta in poche parole la, l’ultima nata della famiglia. Una “Easy Drinking Lager” di ispirazione mediterranea dal gusto rinfrescante e facile da bere, poco amara e con un grado alcolico inferiore alla media (4,2%). La presenza di leggerissime note di scorza essiccata di limoni italiani e un leggero tocco di foglie di ulivo, contribuiscono a donarle dei lievi sentori aromatici che la rendono unica nel suo genere e perfetta per l’aperitivo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Stile Capri, la nuova birra dell’estate italiana firmata Peroni Nastro Azzurro - Puglia_in : #ECONOMIA - Nasce la birra Peroni Nastro Azzurro Stile Capri e made in Bari Birra Peroni - PugliaStream : Peroni, nasce la 'Stile Capri': sarà prodotta anche a Bari. Una birra chiara per l'estate italiana - oknosureddit : Peroni Nastro Azzurro lancia la nuova birra Stile Capri - foodaffairs_it : Peroni Nastro Azzurro presenta la nuova birra Stile Capri, protagonista dell’estate 2023 e accompagnata da una camp… -

Si chiama Peroni Nastro Azzurrol'ultima versione della birra Peroni Nastro Azzurro, estiva e ideale per l'aperitivo, prodotta nello stabilimento romano di Via Birolli. La birra è made in Rome, grazie alla scelta dell'...In vista dell'arrivo della bella stagione , Peroni Nastro Azzurro lancia una nuova birra dal gusto rinfrescante e con un grado alcolico inferiore alla media. Si chiamae, racchiusa in una bottiglia dal design moderno, fresco e raffinato, promette di essere ' un sorso di estate italiana ', come spiega l'azienda in una nota.è una ' Easy ......e Costiera Amalfitana con il 13%. 'L'Italia attrae chi è alla ricerca di proprietà iconiche dove la bellezza, la storia e lodi vita sono protagonisti ma si conferma anche un Paese che ...

Peroni Nastro Azzurro presenta Stile Capri, la nuova birra dell'estate ... Media Key

ROMA – Un sorso di estate italiana racchiuso in una bottiglia dal design moderno, fresco e raffinato: ecco riassunta in poche parole la nuova Peroni ...Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. È l'ultima creazione del famoso marchio barese, una birra che arriverà in estate ovunque. Una “Easy Drinking Lager” di ispirazione mediterranea dal gusto ...