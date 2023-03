Step Up! EuropaColon Italia in campo per la prevenzione del tumore del colon - retto (Di sabato 11 marzo 2023) Una app dedicata (si chiama DiCE - StepAPP) per aiutare a raggiungere l'obiettivo dei 10 mila passi al giorno e fornire i giusti consigli per guadagnare salute. Camminare e mangiare sano attività ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Una app dedicata (si chiama DiCE -APP) per aiutare a raggiungere l'obiettivo dei 10 mila passi al giorno e fornire i giusti consigli per guadagnare salute. Camminare e mangiare sano attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : I mash up di @ClaCannizzaro sono un vero cult di #STEP ???? ? #Staseratuttoèpossibile è in onda tutti i lunedì alle… - qnazionale : Step Up! EuropaColon Italia in campo per la prevenzione del tumore del colon-retto - callmeilaria : 7 rings è bella e tutto quanto, però la trovo un po' sopravvalutata, ci sono altre sue canzoni che meritano di più,… - putino : L'investitore miliardario Bill Ackman invita il governo degli Stati Uniti a prendere in considerazione un salvatagg… - chiaraalodato : step up li consigliate si o no e perché -