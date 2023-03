Stellone | “Mi rode | partita rovinata Ci stiamo giocando la vita”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Robertoal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Como. L’allenatore romano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Moreno Longo. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post. Arbitro –. Giocare per la seconda volta in dieci su un’espulsione inventata ci fa commentare un pareggio buono per lo spirito. Avevamo rischiato poco o niente nel primo tempo, nella ripresa logicamente loro hanno creato qualcosina in più. Non posso che ringraziare i ragazzi per lo spirito messo ma mi, perché abbiamo giocato in dieci per un’espulsione inventa. Solitamente non mi lamento degli arbitri, penso facciano sempre ...