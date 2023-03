Stefano Domenicali, consiglio a Leclerc: “Vincere in Ferrari è unico” (Di sabato 11 marzo 2023) Non è stato un inizio positivo per la Ferrari in questo Mondiale 2023 di Formula 1: il Gran Premio del Bahrain ha prodotto un quarto posto di Carlos Sainz, finito alle spalle dell’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso, e il ritiro di Charles Leclerc. Ancora un problema d’affidabilità, quindi, per la Rossa di Maranello che rivede le addensarsi le sinistre ombre del passato. Un fattore che potrebbe portare il monegasco a pensare a un futuro lontano dal Cavallino Rampante, qualora la situazione non migliorasse. Stefano Domenicali, uno che di Ferrari se ne intende, si è sbottonato sulla sua ex scuderia consigliando al numero sedici di rimanere alla guida della vettura italiana. Le parole di Stefano Domenicali sulla Ferrari e su Charles ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Non è stato un inizio positivo per lain questo Mondiale 2023 di Formula 1: il Gran Premio del Bahrain ha prodotto un quarto posto di Carlos Sainz, finito alle spalle dell’Aston Martin del connazionale Fernando Alonso, e il ritiro di Charles. Ancora un problema d’affidabilità, quindi, per la Rossa di Maranello che rivede le addensarsi le sinistre ombre del passato. Un fattore che potrebbe portare il monegasco a pensare a un futuro lontano dal Cavallino Rampante, qualora la situazione non migliorasse., uno che dise ne intende, si è sbottonato sulla sua ex scuderia consigliando al numero sedici di rimanere alla guida della vettura italiana. Le parole disullae su Charles ...

