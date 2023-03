STATS – Napoli-Atalanta, sfida nigeriana Osmhen vs Lookman (Di sabato 11 marzo 2023) Tutti i numeri della sfida tra Atalanta e Napoli, partita valida per la 26esima giornata di Serie A. I dettagli Saranno tra i più seguiti di Napoli-Atalanta nell’incontro di oggi al Maradona. Ed anche se il distacco nella classifica cannonieri è diventato probabilmente incolmabile con i 19 gol del napoletano e i 12 dell’atalantino, il confronto tra le due «frecce nigeriane» (da titolo della Gazzetta) Osimhen e Lookman promette spettacolo. Ne ha parlato al quotidiano il ct portoghese della nazionale africana, che certo può contare su una coppia d’attacco che altre rappresentative sognerebbero di avere. Per José Peseiro il ritratto dei due è il seguente. Osimhen sa fare tutto: «Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira. Deve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tutti i numeri dellatra, partita valida per la 26esima giornata di Serie A. I dettagli Saranno tra i più seguiti dinell’incontro di oggi al Maradona. Ed anche se il distacco nella classifica cannonieri è diventato probabilmente incolmabile con i 19 gol del napoletano e i 12 dell’atalantino, il confronto tra le due «frecce nigeriane» (da titolo della Gazzetta) Osimhen epromette spettacolo. Ne ha parlato al quotidiano il ct portoghese della nazionale africana, che certo può contare su una coppia d’attacco che altre rappresentative sognerebbero di avere. Per José Peseiro il ritratto dei due è il seguente. Osimhen sa fare tutto: «Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira. Deve ...

