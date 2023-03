Stasera in TV: Film da vedere sabato 11 marzo, in prima serata (Di sabato 11 marzo 2023) La prima serata di sabato 11 marzo propone vari Film da vedere, ecco quelli in onda sui principali canali del digitale terrestre Stasera, sabato 11 marzo, la prima serata propone diversi Film da vedere. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre. Italia 1 ore 21:20 Rex - Un Cucciolo a Palazzo. Trama: Rex, il preferito della Regina d'Inghilterra, viene abbandonato alle porte di Buckingham Palace ed è costretto a esplorare le strade di Londra. Smarrita via di casa e lontano dalla padrona, il piccolo corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Ladi11propone varida, ecco quelli in onda sui principali canali del digitale terrestre11, lapropone diversida. Ecco una guida per non perdere nessuna delle pellicole trasmesse sulle reti in chiaro del digitale terrestre. Italia 1 ore 21:20 Rex - Un Cucciolo a Palazzo. Trama: Rex, il preferito della Regina d'Inghilterra, viene abbandonato alle porte di Buckingham Palace ed è costretto a esplorare le strade di Londra. Smarrita via di casa e lontano dalla padrona, il piccolo corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale ...

