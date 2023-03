Stadio Arechi: 35 milioni di euro per il restyling (Di sabato 11 marzo 2023) E’ stato pubblicato l’esito finale della gara bandita dalla Regione Campania per il progetto di ammodernamento dello Stadio “Arechi” di Salerno. Il maggior punteggio è stato conseguita dalla società “Milan Ingegneria“. Le parole della società Si tratta di una società di ingegneria “in grado di affrontare le attività di progetto con metodo multidisciplinare, sviluppando analisi di fattibilità, ideazione e assistenza alla progettazione e all’appalto, valutazione economica, controllo della realizzazione. L’abbinamento di tecniche costruttive innovative con l’uso di materiali appropriati e metodologie di analisi raffinate permettono di garantire sicurezza, funzionalità, economia realizzativa e di gestione”, come si legge dal sito web dell’omonimo dell’amministratore delegato della Us Salernitana 1919. I lavori in programma Interventi per ... Leggi su zon (Di sabato 11 marzo 2023) E’ stato pubblicato l’esito finale della gara bandita dalla Regione Campania per il progetto di ammodernamento dello” di Salerno. Il maggior punteggio è stato conseguita dalla società “Milan Ingegneria“. Le parole della società Si tratta di una società di ingegneria “in grado di affrontare le attività di progetto con metodo multidisciplinare, sviluppando analisi di fattibilità, ideazione e assistenza alla progettazione e all’appalto, valutazione economica, controllo della realizzazione. L’abbinamento di tecniche costruttive innovative con l’uso di materiali appropriati e metodologie di analisi raffinate permettono di garantire sicurezza, funzionalità, economia realizzativa e di gestione”, come si legge dal sito web dell’omonimo dell’amministratore delegato della Us Salernitana 1919. I lavori in programma Interventi per ...

