“Sta insieme a lui”. Miriana Trevisan, chi è il suo nuovo fidanzato: “Ex dell’amica famosa” (Di sabato 11 marzo 2023) La bomba gossip è sganciata. Non poteva essere più interessante questo weekend di inizio marzo, infatti è stato svelato che Miriana Trevisan avrebbe un nuovo fidanzato. Dopo che di lei si è parlato molto poco sotto l’aspetto sentimentale in seguito all’addio a Pago, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ormai stata scoperta e smentire non sarà affatto semplice. Anche perché l’indiscrezione è stata data da una persona molto attendibile, che segue costantemente le vicende dei personaggi famosi. Ci stiamo riferendo ad Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’investigatore social, che sul suo profilo Instagram ha annunciato che Miriana Trevisan potrebbe avere un nuovo fidanzato. E quest’ultimo non è affatto sconosciuto, visto che si tratta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) La bomba gossip è sganciata. Non poteva essere più interessante questo weekend di inizio marzo, infatti è stato svelato cheavrebbe un. Dopo che di lei si è parlato molto poco sotto l’aspetto sentimentale in seguito all’addio a Pago, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe ormai stata scoperta e smentire non sarà affatto semplice. Anche perché l’indiscrezione è stata data da una persona molto attendibile, che segue costantemente le vicende dei personaggi famosi. Ci stiamo riferendo ad Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’investigatore social, che sul suo profilo Instagram ha annunciato chepotrebbe avere un. E quest’ultimo non è affatto sconosciuto, visto che si tratta ...

