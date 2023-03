Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Squadra fragile, Inzaghi non dà la svolta: Inter, non puoi dipendere solo dai singoli: Squadra fragile, Inzaghi non… - Gazzetta_it : Squadra fragile, Inzaghi non dà la svolta: Inter, non puoi dipendere solo dai singoli. Il commento di Alessandro Vo… - Gennyboys : RT @havavtid: Beh una squadra che tira 27 volte e gli danno due rigori a favore e perde (contro un avversario che fa due gol con due tiri)… - havavtid : Beh una squadra che tira 27 volte e gli danno due rigori a favore e perde (contro un avversario che fa due gol con… - mar1olin0 : Una squadra che non hai mai acquisito la mentalità vincente. Fragile, impaurita di fronte alle difficoltà e incapac… -

Ci sono partite che segnano la storia di unae a volte di un allenatore. Una di queste partite è andata in scena ieri sera, con l'Inter battuta dallo Spezia, con una prestazione che solo apparentemente può concedere alibi. Sì, perché in ...Per poter rendere reale la Città Campus occorre lavorare insieme, come una, seguendo la ... economica e sociale condiviso per una città tanto bella quantoquale è Venezia. È un ...Il Napoli così, vincendo con l'Atalanta, avrebbe la chance di riportarsi a +18 in vetta, con ladi Inzaghi che rischia invece anche di perdere il secondo posto. Colpo pesantissimo invece per ...

L'Inter è Diventata Fragile, Inzaghi rischia l'esonero dai nerazzurri Le Teste di Calcio

La prestazione contro lo Spezia è la fotografia di una stagione inaccettabile: una grande squadra come sono i nerazzurri non può trovarsi in queste condizioni ...Blog Calciomercato.com: L'eliminazione dalla Champions per mano del Milan, occorsa ieri sera, pone la pietra tombale sull'ennesima stagione fallimentare del Tottenham.