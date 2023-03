Sport: per lo stadio Olimpico 35 milioni di fatturato in una settimana tra calcio e rugby (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "Un'erba d'oro. Cinque partite di cui 4 sold out compresa Roma-Sassuolo di domani. Più di 7mila persone hanno lavorato agli eventi tra steward, facilities, forze dell'ordine e personale. 250 mila spettatori sugli spalti dell'Olimpico e 130 giocatori che hanno calcato il campo. Circa 35 milioni di euro di fatturato (ticketing, settore commerciale, ricettivo, terziaro, ristorazione, traSporti e turistico in generale sia italiano che internazionale con 15 mila gallesi di permanenza e una media di soggiorno di 1,8 giorni)". Lo rende noto Sport e Salute, proprietaria dello stadio Olimpico, in un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "Un'erba d'oro. Cinque partite di cui 4 sold out compresa Roma-Sassuolo di domani. Più di 7mila persone hanno lavorato agli eventi tra steward, facilities, forze dell'ordine e personale. 250 mila spettatori sugli spalti dell'e 130 giocatori che hanno calcato il campo. Circa 35di euro di(ticketing, settore commerciale, ricettivo, terziaro, ristorazione, trai e turistico in generale sia italiano che internazionale con 15 mila gallesi di permanenza e una media di soggiorno di 1,8 giorni)". Lo rende notoe Salute, proprietaria dello, in un comunicato.

