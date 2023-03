Sport in tv oggi (sabato 11 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 11 marzo 2023) oggi sabato 11 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Abbuffata di Sport invernali con i Mondiali di short track a Seoul, la Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile a Kranjska Gora e lo slalom femminile ad Are, la Coppa del Mondo di sci di fondo offre la classica 50 km maschile a Oslo, staffette per la Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund, lo snowboardcross fa tappa a Sierra Nevada, combinata nordica e salto con gli sci arricchiscono il menu. L’Italia incrocerà il Galles nel Sei Nazioni di rugby, gli azzurri affronteranno Panama nel World Baseball Classic, mentre il Settebello se la dovrà vedere con la Croazia nella Coppa del Mondo di pallanuoto. Proseguono i Test della MotoGP a Portimao, gli appassionati di ciclismo si divertiranno con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza. Da ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)11 marzo ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata diinvernali con i Mondiali di short track a Seoul, la Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile a Kranjska Gora e lo slalom femminile ad Are, la Coppa del Mondo di sci di fondo offre la classica 50 km maschile a Oslo, staffette per la Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund, lo snowboardcross fa tappa a Sierra Nevada, combinata nordica e salto con gli sci arricchiscono il menu. L’Italia incrocerà il Galles nel Sei Nazioni di rugby, gli azzurri affronteranno Panama nel World Baseball Classic, mentre il Settebello se la dovràcon la Croazia nella Coppa del Mondo di pallanuoto. Proseguono i Test della MotoGP a Portimao, gli appassionati di ciclismo si divertiranno con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza. Da ...

