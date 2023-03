Spider-Man: Freshman Year, svelata la possibile finestra di lancio della serie su Disney+ (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante le voci degli ultimi mesi, la serie animata sull'amichevole ragno di quartiere non è stata cancellata. Ecco quanto potrebbe arrivare su Disney+. Dopo essere stata presentata al San Diego Comic-Con dello scorso anno, le notizie attorno a Spider-Man: Freshman Year sono state sempre più scarne. Si erano anche diffuse voci secondo cui la serie animata sull'amichevole ragno di quartiere sarebbe stata cancellata, ma non è stato così. A fornire dettagli sulla possibile finestra di lancio ci ha pensato lo scooper KC Walsh. A sua detta la serie è ancora nel pieno dello sviluppo e arriverà su Disney+ nel 2024, stesso anno in cui debutterà anche Daredevil: Born Again. Il vigilante di Hell's Kitchen, tra ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante le voci degli ultimi mesi, laanimata sull'amichevole ragno di quartiere non è stata cancellata. Ecco quanto potrebbe arrivare su. Dopo essere stata presentata al San Diego Comic-Con dello scorso anno, le notizie attorno a-Man:sono state sempre più scarne. Si erano anche diffuse voci secondo cui laanimata sull'amichevole ragno di quartiere sarebbe stata cancellata, ma non è stato così. A fornire dettagli sulladici ha pensato lo scooper KC Walsh. A sua detta laè ancora nel pieno dello sviluppo e arriverà sunel 2024, stesso anno in cui debutterà anche Daredevil: Born Again. Il vigilante di Hell's Kitchen, tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... digitalsat_it : Sabato #11Marzo 2023 #SkyCinema, #TheAmazingSpiderMan 2 - Il potere di Electro - JiJeZeTom : @dayasatreides Spider man premiere ; Dune premiere ; Oscars 2022 - marvelcinemaita : Spider-Man: Across The Spider-Verse, ecco una coloratissima nuova immagine ufficiale del film d’animazione - Nerdmovieprod : El Muerto: Il film dello Spider-verse di Sony potrebbe venire posticipato #ElMuerto #spider-man - GianlucaOdinson : Spider-Man Across the Spider-Verse: Miles è in fuga nelle nuove copertine di Empire! -