Spezia, Semplici: “Grande gruppo di valore morale e tecnico, complimenti ai miei ragazzi” (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardo Semplici ha commentato la vittoria dello Spezia sull’Inter ai microfoni di Dazn: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una Grande prestazione. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ho cerato di riportare l’autostima nei giocatori, così come i concetti. Ho trovato un gruppo dal Grande valore morale e tecnico”. Il neo tecnico degli aquilotti ha poi continuato: “Quando entro in una nuova realtà lo faccio in punta di piedi e pian piano si prova a portare qualcosa. Siamo stati in partita, abbiamo ribattuto colpo su colpo credendoci fino alla fine. Da fuori, non pensavo che questo gruppo avesse certi valori”. Poi ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardoha commentato la vittoria dellosull’Inter ai microfoni di Dazn: “Voglio fare iai, hanno fatto unaprestazione. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ho cerato di riportare l’autostima nei giocatori, così come i concetti. Ho trovato undal”. Il neodegli aquilotti ha poi continuato: “Quando entro in una nuova realtà lo faccio in punta di piedi e pian piano si prova a portare qualcosa. Siamo stati in partita, abbiamo ribattuto colpo su colpo credendoci fino alla fine. Da fuori, non pensavo che questoavesse certi valori”. Poi ...

