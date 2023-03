Spezia, Semplici: 'Cena pagata a Dragowski? Io ho già dato, ora tocca a loro offrirla a me' (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l'Inter. "Faccio i complimenti ai ragazzi,... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l'Inter. "Faccio i complimenti ai ragazzi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfredoPedulla : Inammissibile, inconcepibile: l’#Inter perde l’ottava partita in campionato. Complimenti allo #Spezia e a #Semplici - CalcioPillole : #SpeziaInter, le dichiarazioni di Leonardo #Semplici nel post partita. #SerieA #Spezia - DAZN_IT : 'Ho cercato di entrare in punta di piedi per trasferire quell’autostima che i ragazzi avevano perso' Semplici-Spez… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Complimenti ai ragazzi, ottenuto un risultato davvero importante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Complimenti ai ragazzi, ottenuto un risultato davvero importante' -