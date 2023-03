Spezia, Semplici: ‘Cena pagata a Dragowski? Io ho già dato, ora tocca a loro offrirla a me’ | Serie A (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 00:26:00 Fermi tutti! Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l’Inter. “Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo cambiato qualcosa a fine primo tempo e siamo stati più equilibrati facendo un bel secondo tempo. Quando subentri in una situazione difficile devi creare quell’autostima che forse avevano perso i ragazzi, cerchiamo di portare idee, concetti e mentalità. Ho trovato un gruppo di grande disponibilità e grandi valori”. ADATTATO – “Da quando ho esordito in A mi hanno messo l’etichetta del 3-5-2, qui abbiamo giocato a quattro e ci siamo espressi meglio. Quando subentri trovi una situazione di difficoltà, abbiamo trasferito un po’ di autostima. E’ una squadra che deve provare a fare la partita contro tutti, il valore dell’avversario era indubbio e abbiamo ribattuto colpo su colpo. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 00:26:00 Fermi tutti! Leonardo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l’Inter. “Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo cambiato qualcosa a fine primo tempo e siamo stati più equilibrati facendo un bel secondo tempo. Quando subentri in una situazione difficile devi creare quell’autostima che forse avevano perso i ragazzi, cerchiamo di portare idee, concetti e mentalità. Ho trovato un gruppo di grande disponibilità e grandi valori”. ADATTATO – “Da quando ho esordito in A mi hanno messo l’etichetta del 3-5-2, qui abbiamo giocato a quattro e ci siamo espressi meglio. Quando subentri trovi una situazione di difficoltà, abbiamo trasferito un po’ di autostima. E’ una squadra che deve provare a fare la partita contro tutti, il valore dell’avversario era indubbio e abbiamo ribattuto colpo su colpo. ...

Un rigore di Nzola nel finale di partita permette allo Spezia di battere l'Inter nel primo anticipo della 26 giornata di serie A. Al Picco finisce 2-1. Semplici ridisegna lo Spezia con il 4-2-3-1 al ritorno in campo, mandando in campo Ekdal e Maldini per Zurkowski e Shomurodov e la partita cambia. Ora i padroni di casa coprono meglio il campo. Sono le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, al termine del 2-1 contro l'Inter. Il toscano ha trovato la prima vittoria dal suo arrivo sulla panchina dei bianchi e in tre gare ha. La 26esima giornata del campionato di Serie A inizia con la sconfitta dell'Inter a Spezia: i nerazzurri cadono al Picco per 2 a 1, dopo aver giocato una partita costruendo un'infinità di palle gol ma. È Daniel Maldini a sbloccare la gara del Picco, firmando l'1-0 sull'Inter.