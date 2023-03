Spezia-Inter, rivivi la moviola: il dubbio rigore di Dumfries e il regalo allo Spezia nella partita di Serie A. (Di sabato 11 marzo 2023) Inizia subito in maniera scoppiettante il match tra Spezia e Inter, con gli arbitri pronto a sorvegliare ogni singolo episodio. Ecco la lista dei protagonisti della serata: il signor Marinelli, i collaboratori Mondin e De Meo, il quarto uomo Baroni, il Var Di Paolo e l’avaro Abisso. Dunque, una squadra completa per vigilare su ogni mossa dei calciatori in campo. E non poteva mancare la prima scintilla: al 6? minuto Gyasi trattiene in maniera eccessiva il povero Darmian, ricevendo un meritato cartellino giallo da parte dell’arbitro. Ma il vero colpo di scena arriva al decimo minuto, quando Caldara entra in scivolata su D’Ambrosio lanciato a rete, prendendo un po’ tutto. L’arbitro e il Var sono pronti a Intervenire e, dopo aver visionato la segnalazione, viene assegnato il rigore con ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Inizia subito in maniera scoppiettante il match tra, con gli arbitri pronto a sorvegliare ogni singolo episodio. Ecco la lista dei protagonisti della serata: il signor Marinelli, i collaboratori Mondin e De Meo, il quarto uomo Baroni, il Var Di Paolo e l’avaro Abisso. Dunque, una squadra completa per vigilare su ogni mossa dei calciatori in campo. E non poteva mancare la prima scintilla: al 6? minuto Gyasi trattiene in maniera eccessiva il povero Darmian, ricevendo un meritato cartellino gida parte dell’arbitro. Ma il vero colpo di scena arriva al decimo minuto, quando Caldara entra in scivolata su D’Ambrosio lanciato a rete, prendendo un po’ tutto. L’arbitro e il Var sono pronti avenire e, dopo aver visionato la segnalazione, viene assegnato ilcon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - tamtamdella : @Alex_Cavasinni Il problema è nel manico ... 5 partite con lo stesso identico copione ... stesso gioco, stessi err… - Leo08213382 : RT @filotramo: Non scrivo mai…ma oggi sono davvero fuori di me! Sempre gli stessi errori, ripetuti sempre alla stessa maniera da un anno a… -