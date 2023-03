Spezia-Inter, le statistiche: nerazzurri spreconi e la perdono clamorosamente (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter di Inzaghi perde clamorosamente con lo Spezia (qui il tabellino). Partita dominata dai nerazzurri, che però non riescono a vincere Spezia-Inter statistiche – L’Inter esce dal campo dello Spezia con 0 punti. Il che è assurdo, se si considera il dato relativo ai tiri. Sono 28 le conclusioni dei nerazzurri, contro le 4 dei liguri. Anche le altre statistiche sono nettamente a favore dei nerazzurri. 7 i tiri in porta contro i 2 dello Spezia, addirittura 13 calci d’angolo a fronte dell’unico tirato dagli uomini di Semplici. ALTRI DATI – I ragazzi di Inzaghi vengono pescati in offside per 4 volte, mentre i liguri non vengono mai sorpresi. Infine, sono 9 i falli ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) L’di Inzaghi perdecon lo(qui il tabellino). Partita dominata dai, che però non riescono a vincere– L’esce dal campo dellocon 0 punti. Il che è assurdo, se si considera il dato relativo ai tiri. Sono 28 le conclusioni dei, contro le 4 dei liguri. Anche le altresono nettamente a favore dei. 7 i tiri in porta contro i 2 dello, addirittura 13 calci d’angolo a fronte dell’unico tirato dagli uomini di Semplici. ALTRI DATI – I ragazzi di Inzaghi vengono pescati in offside per 4 volte, mentre i liguri non vengono mai sorpresi. Infine, sono 9 i falli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - DonKalulu20 : RT @TeofiloSteven: in diretta dalla stazione di La Spezia i tesserati dell’inter non rilasciano dichiarazioni - EnzoLuciani : Spiezia #SpeziaInter #Spezia #Inter Da spiaze a #spiezia è un attimo -