Spezia-Inter | bene Brozovic ma tante insufficienze | le pagelle ? TS

(Di sabato 11 marzo 2023) Come spesso è accaduto in questo 2023, l’dopo una vittoria stecca la partita successiva. La gara con lonon è stata però tutta da buttare infatti sono almeno 6 i giocatori a prendere una sufficienza, tra i quali spizza. Male tutti gli altri, con un calciatore in particolare che prende una grave insufficienza.? L’continua ad inanellare risultati altalenanti in campionato. Ieri con loè maturata l’ennesima sconfitta lontano da San Siro di questa stagione. A differenza della gara di Bologna però la squadra non si è resa protagonista di una brutta partita. Nelledi oggi, sono ben sei i calciatori nerazzurri che hanno portato a casa la sufficienza. Handanovic, D’Ambrosio, Darmian, Barella e Calhanoglu conquistano discreto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - DRusconi : #Spezia #Porto Spiaze Tropo #Inter #Inzaghi - giuliaelle87 : TOP & FLOP di Spezia-Inter – Nzola devastante, Dragowski strepitoso -

Roma 10 marzo 2023 " La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si aprirà con lo scontro di questa sera tra. I padroni di casa non vincono da sette partite consecutive, mentre i neroazzurri hanno vinto solo una delle ultime quattro trasferte. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (...LA, 10 MAR Lobatte l'21 nell'anticipo della 26/a giornata di serie A. Al Picco, i nerazzurri sempre in attacco hanno varie occasioni di andare in vantaggio nel primo tempo, ma tra errori e le parate ...Difficile commentare la sconfitta con lo: 2 - 1 nella 26.a giornata di Serie A, con l'che ha dominato per tutto il match. Simone Inzaghi , nel post - partita, prova ad analizzare la prestazione ai microfoni di DAZN eTV. "...

Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, ha parlato a DAZN al termine del match contro l'Inter, valido per la 26a di Serie A: di seguito le sue dichiarazioni. Poi abbiamo cambiato ma l’Inter nel ...Ennesimo risultato negativo per l'Inter in trasferta. La squadra di Inzaghi crea tanto ma non concretizza, Lautaro sbaglia un rigore ...